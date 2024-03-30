​На Київщині встановили майже 10 тисяч "зубів дракона"

У Київській області нарощують облаштування фортифікаційних споруд. Зокрема, вже встановили близько 10 тисяч так званих "зубів дракона".

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Розбудовуємо оборонні рубежі та облаштовуємо ефективну систему інженерних загороджень, щоб мешканці Київщини почували себе в максимальній безпеці. Будівництво ведеться відповідно до державних завдань. Всі роботи погоджуємо з військовими у відповідності до потреби та доцільності", – зазначив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він розповів, що фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів.

"Встановлюємо загороджувальні рубежі - "зуби драконів", протитанкові рови та інші невибухові загородження. Вже встановили майже 10 тис. бетонних пірамід, облаштували протитанковий рів. Роботи не припиняємо ні на день, всі необхідні матеріали та техніка є", – наголосив Кравченко.

Також додав, що під час будівництва адміністрація комунікує із військовими, "щоб збудувати найефективніші споруди із найнадійнішим захистом".

Він повідомив, що цього тижня також провели засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" за участі представників всіх правоохоронних органів, військових та підрядників, які залучені до цього процесу.

"До всіх вимога єдина: якість, дотримання термінів та ефективне використання коштів. Від цього залежить життя як цивільного населення, так і наших захисників", – заявив Кравченко.