​На Київщині встановили майже 10 тисяч "зубів дракона"

У Київській області нарощують облаштування фортифікаційних споруд. Зокрема, вже встановили близько 10 тисяч так званих "зубів дракона".
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
"Розбудовуємо оборонні рубежі та облаштовуємо ефективну систему інженерних загороджень, щоб мешканці Київщини почували себе в максимальній безпеці. Будівництво ведеться відповідно до державних завдань. Всі роботи погоджуємо з військовими у відповідності до потреби та доцільності", – зазначив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
Він розповів, що фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів.
"Встановлюємо загороджувальні рубежі - "зуби драконів", протитанкові рови та інші невибухові загородження. Вже встановили майже 10 тис. бетонних пірамід, облаштували протитанковий рів. Роботи не припиняємо ні на день, всі необхідні матеріали та техніка є", – наголосив Кравченко.
Також додав, що під час будівництва адміністрація комунікує із військовими, "щоб збудувати найефективніші споруди із найнадійнішим захистом".
Він повідомив, що цього тижня також провели засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" за участі представників всіх правоохоронних органів, військових та підрядників, які залучені до цього процесу.
"До всіх вимога єдина: якість, дотримання термінів та ефективне використання коштів. Від цього залежить життя як цивільного населення, так і наших захисників", – заявив Кравченко.
- Також активно зводять фортифікації і на Одещині. Там до робіт залучили близько 150 осіб та 80 одиниць техніки.
- На прикордонні, у Чернігівській області, створюється система інженерних загороджень і зводяться опорні пункти проміжних смуг оборони.
- У Херсонській області зводять другу лінію оборони. Там облаштовують кілометри протитанкових ровів та невибухових загороджень
- У січні уряд виділив рекордну суму − 17,5 млрд грн − на облаштування оборонних рубежів. Гроші скерували на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.
- Проте вже у лютому Шмигаль повідомив, що від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету Кабмін виділив 20 млрд грн на зведення захисних споруд. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування становить ще 10,7 млрд грн.