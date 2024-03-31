Через ворожі обстріли Херсонщини постраждали двоє цивільних

Є влучання в навчальний заклад, території промислових та сільськогосподарських підприємств, складське приміщення.

Минулої доби в Херсонській області через ворожі обстріли поранень зазнали два мирні жителі, під обстрілами опинилися 16 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Садове, Тягинку, Інженерне, Михайлівку, Берислав, Кізомис, Золоту Балку, Понятівку, Станіслав, Шляхове, Осокорівку, Львове, Білозерку та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетні удари по Бериславському району. Херсонський район атакував двома Shahed-131/136. Через російську агресію дві людини дістали поранення", - повідомив очільник області.

Російські військові зруйнували житлові квартали населених пунктів області, пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки та 21 приватний будинок.

Також були зафіксовані влучання в навчальний заклад, території промислових та сільськогосподарських підприємств, складське приміщення.