Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Зеленський для WSJ: "Ми згаяли пів року — більше не можемо"
Зеленський для WSJ: "Ми згаяли пів року — більше не можемо"
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Смислова, або семантична війна
Смислова, або семантична війна
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
ГоловнаСуспільствоВійна

Через ворожі обстріли Херсонщини постраждали двоє цивільних

Є влучання в навчальний заклад, території промислових та сільськогосподарських підприємств, складське приміщення.

Через ворожі обстріли Херсонщини постраждали двоє цивільних
Фото: Херсонська ОВА

Минулої доби в Херсонській області через ворожі обстріли поранень зазнали два мирні жителі, під обстрілами опинилися 16 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Садове, Тягинку, Інженерне, Михайлівку, Берислав, Кізомис, Золоту Балку, Понятівку, Станіслав, Шляхове, Осокорівку, Львове, Білозерку та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетні удари по Бериславському району. Херсонський район атакував двома Shahed-131/136. Через російську агресію дві людини дістали поранення", - повідомив очільник області.

Російські військові зруйнували житлові квартали населених пунктів області, пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки та 21 приватний будинок. 

Також були зафіксовані влучання в навчальний заклад, території промислових та сільськогосподарських підприємств, складське приміщення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies