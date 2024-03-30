Головне за суботу, 30 березня: удари по Херсонщині та Миколаївщині, 30 спроб прориву оборони на Новопавлівському напрямку

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 79 бойових зіткнень, ворожі обстріли, "нове дно" росіян у війні. Яким запам’ятається 766-й день повномасштабної війни.

Упродовж дня ворог атакував Херсонську та Миколаївську області різними видами ракет, повідомив телеграм-канал Сил оборони півдня України.

По Херсонщині росіяни вдарили балістикою (імовірно "Іскандер-М"), влучання зафіксували по відкритих територіях. Люди не постраждали.

Також з акваторії Чорного моря тактичною авіацією ворог спрямував керовані авіаційні ракети по інфраструктурних об'єктах Миколаївщини. Одну ракету вдалось знищити.

“Але уникнути влучання не вдалося, пошкоджено законсервовану будівлю. Головне, що люди не ушкоджені”, − зазначено у повідомленні.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 79 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі.

Загалом ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 57 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ворог намагався прорвати оборону на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Зокрема на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 30 березня – в нашій новині.

Сьогодні, 30 березня, у Красногорівці Донецької області дві людини загинуло, ще одна особа зазнала поранень через ворожий артилерійський обстріл, повідомили у Офісі генпрокурора.

Смертельні поранення дістав 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, яка отримала тілесні ушкодження на подвір’ї, доставлено до медичного закладу.

На іншій вулиці жертвою атаки стала 70-річна жінка – вона загинула у власній оселі.

Серед пошкоджених об’єктів – житлові будинки містян й господарські споруди.

Під час ударів по Великій Писарівці на Сумщині росіяни вперше застосували в Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500. Це перший випадок, коли РФ застосувала термобаричну півторатонну бомбу часів СРСР, пише Bild з посиланням на німецького журналіста Юліана Рьопке.

Бомбу скинули на Велику Писарівку, яка зазнала сильних руйнувань. Після удару в небо піднявся стовп диму, висота якого становить близько кілометра.

ОДАБ-1500 за 10 метрів до цілі випускає рідину у вигляді аерозолю і запалює її. Це називають об'ємним вибухом. Очевидно, що ОДАБ має більшу силу ураження.

"Використання 1,5-тонної бомби в населеному пункті Рьопке називає "новим дном у війні Росії проти українських міст", — пише ЗМІ.

Раніше окупанти використовували снаряди, вага яких не перевищувала 500 кг.

Глава держави Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 березня прокоментував нещодавні звільнення у Офісі президента.

“Ми продовжуємо перезавантажувати наші державні інституції. Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази – щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним”, – повідомив Зеленський.

Подробиці – в новині.

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