Ворог вдарив авіаційними ракетами по інфраструктурі Миколаївщини

Протягом дня ворог атакував Херсонську та Миколаївську області різними видами ракет, повідомив телеграм-канал Сил оборони півдня України.

По Херсонщині росіяни вдарили балістикою (імовірно "Іскандер-М"), влучання зафіксували по відкритих територіях.

Люди не постраждали.

Також з акваторії Чорного моря тактичною авіацією ворог спрямував керовані авіаційні ракети по інфраструктурних об'єктах Миколаївщини. Одну ракету вдалось знищити.

“Але уникнути влучання не вдалося, пошкоджено законсервовану будівлю. Головне, що люди не ушкоджені”, − зазначено у повідомленні.