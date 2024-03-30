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Ворог вдарив авіаційними ракетами по інфраструктурі Миколаївщини

Херсонську область росіяни атакували балістикою.

Ворог вдарив авіаційними ракетами по інфраструктурі Миколаївщини
Ракета 9M729 на комплексі 'Іскандер-М'
Фото: ВВС

Протягом дня ворог атакував Херсонську та Миколаївську області різними видами ракет, повідомив телеграм-канал Сил оборони півдня України.

По Херсонщині росіяни вдарили балістикою (імовірно "Іскандер-М"), влучання зафіксували по відкритих територіях. 

Люди не постраждали.

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Також з акваторії Чорного моря тактичною авіацією ворог спрямував керовані авіаційні ракети по інфраструктурних об'єктах Миколаївщини. Одну ракету вдалось знищити.

“Але уникнути влучання не вдалося, пошкоджено законсервовану будівлю. Головне, що люди не ушкоджені”, − зазначено у повідомленні.

  • Російська армія обстріляла селище Борова та село Устинівка Харківської області. На обидва населені пункти ворог скинув авіабомби. 
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