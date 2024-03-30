Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Що подивитися: 7 серіалів квітня
Що подивитися: 7 серіалів квітня
Засідання Ставки: ворог вдарив по Канівській та Дністровській ГЕС. Росія хоче повторення екокатастрофи на Херсонщині
Засідання Ставки: ворог вдарив по Канівській та Дністровській ГЕС. Росія хоче повторення екокатастрофи на Херсонщині
Комітет з питань оборони завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію (оновлено)
Комітет з питань оборони завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію (оновлено)
Смислова, або семантична війна
Смислова, або семантична війна
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обіцяють жителям ТОТ виплати за брехню про злочини України, — ЦНС

Робити такі "заяви" окупанти агітують мешканців Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська й інших міст сходу України.

Росіяни обіцяють жителям ТОТ виплати за брехню про злочини України, — ЦНС
Фото: Нацспротив

Росіяни обіцяють мешканцям тимчасово окупованих територій виплатити до 100 тис. рублів за свідчення про злочини України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Для цього необхідно написати заяву, що ти, або члени твоєї родини, зокрема діти, постраждали від обстрілів саме України. Агітують писати заяви мешканців Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська й інших міст сходу України, які росія стерла з лиця землі при “звільненні”", — пишуть у ЦНС.

Такі "заяви" від українців потім мають лягати в наратив про злочини Сил Оборони, які "за логікою божевільних пропагандистів обстрілювали міста, які самі й контролювали". 

Росія спершу позбавила українців на окупованих територіях виплат, а тепер планує підкупити людей, які перепишуть відповідальність за злочини РФ на іншу сторону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies