Росіяни обіцяють жителям ТОТ виплати за брехню про злочини України, — ЦНС

Росіяни обіцяють мешканцям тимчасово окупованих територій виплатити до 100 тис. рублів за свідчення про злочини України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Для цього необхідно написати заяву, що ти, або члени твоєї родини, зокрема діти, постраждали від обстрілів саме України. Агітують писати заяви мешканців Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська й інших міст сходу України, які росія стерла з лиця землі при “звільненні”", — пишуть у ЦНС.

Такі "заяви" від українців потім мають лягати в наратив про злочини Сил Оборони, які "за логікою божевільних пропагандистів обстрілювали міста, які самі й контролювали".

Росія спершу позбавила українців на окупованих територіях виплат, а тепер планує підкупити людей, які перепишуть відповідальність за злочини РФ на іншу сторону.