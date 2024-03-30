Міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий йде служити у Збройні сили України.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Я маю військове звання офіцера, а також маю військову спеціальність. Я офіцер протииповітрняної оборони. Я прийняв рішення вступити до лав ЗСУ і з сотнями тисяч наших співгромадян стати на захист держави", – сказав він у відеозверненні.
Він додав, що "місто стоїть на міцних позиціях, а інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога".
Також він попросив місцеву команду, аби вона й надалі продовжувала злагоджено працювати на благо громади.
- Минулого року Головнокомандувач Валерій Залужний нагородив Геннадія Дикого відзнакою – нагрудним знаком "За сприяння війську".
- Восени 2022 року НАБУ та САП повідомили підозру Дикому в справі про махінації із нерухомістю. Сам міський голова усі звинувачення відкидав.
- 2015 року був обраний міським головою міста Біла Церква, набравши у другому турі 60,7% дійних голосів (явка 40,1%). На вибори йшов за підтримки партії «Самопоміч». Його опонентом на виборах був Костянтин Єфименко, який здобув перемогу у першому турі.
- У жовтні 2020 році обраний головою Білоцерківської міської ради від партії "За майбутнє".