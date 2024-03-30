Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Що подивитися: 7 серіалів квітня
Що подивитися: 7 серіалів квітня
Засідання Ставки: ворог вдарив по Канівській та Дністровській ГЕС. Росія хоче повторення екокатастрофи на Херсонщині
Засідання Ставки: ворог вдарив по Канівській та Дністровській ГЕС. Росія хоче повторення екокатастрофи на Херсонщині
Комітет з питань оборони завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію (оновлено)
Комітет з питань оборони завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію (оновлено)
Смислова, або семантична війна
Смислова, або семантична війна
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
ГоловнаСуспільствоВійна

Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ

Він має офіцерське звання і військову спеціальність.

Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ

Міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий йде служити у Збройні сили України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Я маю військове звання офіцера, а також маю військову спеціальність. Я офіцер протииповітрняної оборони. Я прийняв рішення вступити до лав ЗСУ і з сотнями тисяч наших співгромадян стати на захист держави", – сказав він у відеозверненні.

Він додав, що "місто стоїть на міцних позиціях, а інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога".

Також він попросив місцеву команду, аби вона й надалі продовжувала злагоджено працювати на благо громади.

  • Минулого року Головнокомандувач Валерій Залужний нагородив Геннадія Дикого відзнакою – нагрудним знаком "За сприяння війську".
  • Восени 2022 року НАБУ та САП повідомили підозру Дикому в справі про махінації із нерухомістю. Сам міський голова усі звинувачення відкидав.
  • 2015 року був обраний міським головою міста Біла Церква, набравши у другому турі 60,7% дійних голосів (явка 40,1%). На вибори йшов за підтримки партії «Самопоміч». Його опонентом на виборах був Костянтин Єфименко, який здобув перемогу у першому турі.
  • У жовтні 2020 році обраний головою Білоцерківської міської ради від партії "За майбутнє".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies