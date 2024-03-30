Він має офіцерське звання і військову спеціальність.

Міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий йде служити у Збройні сили України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Я маю військове звання офіцера, а також маю військову спеціальність. Я офіцер протииповітрняної оборони. Я прийняв рішення вступити до лав ЗСУ і з сотнями тисяч наших співгромадян стати на захист держави", – сказав він у відеозверненні.

Він додав, що "місто стоїть на міцних позиціях, а інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога".

Також він попросив місцеву команду, аби вона й надалі продовжувала злагоджено працювати на благо громади.