Росіяни вбили мирного жителя на Донеччині

Росіяни впродовж доби знову завдали ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілів загинув чоловік.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зокрема, у Мар'їнській громаді внаслідок обстрілу села Максимільянівка, загинув чоловік також пошкоджений будинок у Красногорівці.

Фото: Вадим Філашкін

У Новогродівці пошкоджено адмінбудівлю. У Гострому Курахівської громади пошкоджені 2 адмінбудівлі, двоповерхівка та інфраструктурний об'єкт; обстріляні Курахове і Острівське. У Селидовому пошкоджено 15 приватних будинків.

У Лиманській громаді зруйновано 3 будинки у Тернах, пошкоджено 19 будинків: 8 у Колодязях, 4 у Закітному та Тернах, 3 в Іванівці. У Костянтинівській громаді обстріляні Диліївка, Олександро-Шультине, Червоне і Миколаївка.

У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, у Сіверську — нежитлова споруда. Обстріляні села Соледарської і Званівської громад.

За інформацією Селидівської МВА, приблизно о 00.25 російські війська обстріляли м.Селидове двома ракетами С-300. Внаслідок обстрілу пошкоджено 15 приватних житлових будинків та лінію електромереж.

Фото: Селидівська МВА

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.