Ворог цілодобово штурмує Білогорівку на Луганщині, — ОВА

Російська армія впродовж доби не припиняла штурмових дій поблизу Білогорівки Луганської області. Також ворог завдав авіаударів по населених Невському та Серебрянському лісі.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Білогорівку росіяни штурмували і вдень, і вночі. Там ворог має перевагу в повітрі. Всі його наземні спроби відбито. Також авіаційного удару завдано по Новоєгорівці. Під артилерійський тиск минулої доби потрапили Невське, Білогорівка та територія Серебрянського лісу", — заявив він.

Крім цього, Лисогор розповів, що на окупованих територіях Луганщини ворог розпочав примусову мобілізацію чоловіків 1994-2006 років народження.

"Тих, кому у минулому або поточному році виповнилося 18 років, знайдуть швидко, бо особисті дані молоді окупанти збирали упродовж цих двох років, зокрема, через навчальні заклади. Їхнє місцеперебування відомо", — написав очільник ОВА.

Також так зване "міністерство внутрішніх справ "лнр"" отримало наказ вживати усіх необхідних заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження громадян, які не з’являються до військкоматів, та їх доставлення силоміць.