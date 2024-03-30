Армія РФ за добу завдала понад 440 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби російська армія завдала 442 удари по 9 населених пунктах Запорізької області. Авіаційних ударів зазнали Мала Токмачка та Роботине, повідомляє глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"442 удари по 9 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби. 3 авіаційні удари військовослужбовці рф здійснили по Малій Токмачці та Роботиному", — ідеться у повідомленні.

91 ворожий безпілотник атакував Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Також ворог здійснив 9 обстрілів із РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному.

339 артударів росіяни завдали по території Гуляйполя, Оріхова, Новоданилівки, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Воздвижівки.

Відомо про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.