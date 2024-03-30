На Полтавщині є влучання в інфраструктурний обʼєкт, — ОВА

Уночі 30 березня ворог атакував Полтавську область безпілотниками. Є кілька влучань в інфраструктурний об'єкт. На щастя ніхто не постраждав.

Про це інформує очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Неспокійна ніч на Полтавщині. Ворог вчергове атакував нашу область БпЛА. Є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт на території Полтавського району. Найголовніше – ніхто не постраждав", — ідеться у повідомленні.