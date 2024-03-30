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Сили оборони за добу знищили ще 730 російських окупантів, — Генштаб

Загалом Росія вже втратила в Україні 441 520 військових.

Сили оборони за добу знищили ще 730 російських окупантів, — Генштаб
Фото: скріншот відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 730 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 441 520 військових, — пише Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 441520 (+730) осіб,
  • танків ‒ 6951 (+29) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13284 (+20) од,
  • артилерійських систем – 11006 (+15) од,
  • РСЗВ – 1023 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 736 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8701 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 2046 (+24),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14670 (+25) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1814 (+7)

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення.
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