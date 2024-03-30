Сили оборони за добу знищили ще 730 російських окупантів, — Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно склали:

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 730 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 441 520 військових, — пише Генштаб

Загалом Росія вже втратила в Україні 441 520 військових.

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