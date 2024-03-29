Головне за п'ятницю, 29 березня: збиті ракети над Одесою, засідання Ставки

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 61 бойове зіткнення, ворожі обстріли, Данілов – посол у Молдові. Яким запам’ятається 765-й день повномасштабної війни.

Росіяни вдень вдарили по Одесі керованими авіаракетами з акваторії Чорного моря. Захисники збили обидві ракети, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.

У деяких районах Одеси впали уламки. Станом на 16:15 було відомо про трьох поранених, усіх госпіталізували. "Двоє з них – діти 15 та 10 років. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Всі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає", – сказав голова ОВА.

Згодом міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що кількість потерпілих зросла до п'яти осіб.

Труханов зазначив, що в місті пошкоджений один із соціальних закладів. "Підопічні та персонал перебували в укритті. Вибито декілька вікон", - додав міський голова.

За уточненими даними від Повітряних сил, ворог запускав дві ракети Х-59.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 61 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 38 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29 березня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів першу Ставку, за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Виклики дуже серйозні. Російські терористи знову били по українській енергетиці. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь «Укренерго» та «Нафтогазу» Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи. Обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах.

“Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні”, – повідомив президент.

Більше інформації – в новині.

Міністерство енергетики звернулося до громадян з проханням не поширювати інформацію, яку росіяни будуть використовувати для подальшого координування своїх дій і планування нових атак на енергетичні об'єкти.

"З огляду на безпекову ситуацію в країні та активізацію масованих ударів ворога по об’єктах енергетичної системи по всій території України, звертаємося до всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних та приватних підприємств і компаній, представників ЗМІ та експертів", - йдеться в повідомленні пресслужби Міненерго.

Так українців просять:

не озвучувати публічно (в ефірах телеканалів та радіоефірах, у ЗМІ, соцмережах) детальну інформацію щодо наслідків ударів.

не називати конкретні обʼєкти влучань.

не надавати деталі про конкретні об’єкти і прив’язки до місцевості, куди було або не було влучання засобів повітряного нападу.

не уточнювати кількість влучань і місця влучань.

не надавати інформації в конкретних цифрах і показниках - щодо відключень, дефіциту електроенергії тощо.

Розголошення такої інформації є дуже великою загрозою, адже ворожа розвідка активно працює за відкритими джерелами інформації.

Президент погодив кандидатуру колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова на посаду посла в Молдові. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що Молдова наразі перебуває під прямою загрозою російської агресії. Також ця країна є вагомою державою для України з точки зору безпекових викликів та двосторонньої взаємодії.

"Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку – а конкретніше – я погодив його кандидатуру в якості нового посла нашої держави в Республіці Молдова", – сказав він.

За словами Зеленського, Данілов саме так бачив подальший розвиток кар'єри.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!