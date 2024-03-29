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Над Одесою збили дві ракети. Унаслідок падіння уламків є пошкодження і поранені

В ОВА закликали швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги. 

Росіяни вдень вдарили по Одесі керованими авіаракетами з акваторії Чорного моря. Захисники збили обидві ракети, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.

В деяких районах Одеси впали уламки. За уточненими даними станом на 16:15, поранення отримали троє людей, усіх госпіталізували.

"Двоє з них – діти 15 та 10 років. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Всі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає", – сказав голова ОВА.

Голова ОВА закликав швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги і спускатися в укриття. У разі виявлення небезпечних предметів в ОВА просять звертатися до оперативних служб.

За уточненими даними від Повітряних сил, ворог запускав дві ракети Х-59. 

Фото: Повітряні сили

  • Удару по Одесі росіяни намагалися завдати після того, як уночі провели масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Ворог випустив 99 засобів повітряного ураження. 
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що ціллю атаки, серед іншого, були Дністровська і Канівська ГЕС. Росіяни прагнуть повторити трагедію, яка сталася внаслідок підриву Каховської ГЕС.
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