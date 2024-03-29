Над Одесою збили дві ракети. Унаслідок падіння уламків є пошкодження і поранені

В ОВА закликали швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Росіяни вдень вдарили по Одесі керованими авіаракетами з акваторії Чорного моря. Захисники збили обидві ракети, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.

В деяких районах Одеси впали уламки. За уточненими даними станом на 16:15, поранення отримали троє людей, усіх госпіталізували.

"Двоє з них – діти 15 та 10 років. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Всі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає", – сказав голова ОВА.

Голова ОВА закликав швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги і спускатися в укриття. У разі виявлення небезпечних предметів в ОВА просять звертатися до оперативних служб.

За уточненими даними від Повітряних сил, ворог запускав дві ракети Х-59.

Фото: Повітряні сили