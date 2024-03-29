Над Одесою збили дві ракети. Унаслідок падіння уламків є пошкодження і поранені

Росіяни вдень вдарили по Одесі керованими авіаракетами з акваторії Чорного моря. Захисники збили обидві ракети, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.
В деяких районах Одеси впали уламки. За уточненими даними станом на 16:15, поранення отримали троє людей, усіх госпіталізували.
"Двоє з них – діти 15 та 10 років. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Всі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає", – сказав голова ОВА.
Голова ОВА закликав швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги і спускатися в укриття. У разі виявлення небезпечних предметів в ОВА просять звертатися до оперативних служб.
За уточненими даними від Повітряних сил, ворог запускав дві ракети Х-59.
- Удару по Одесі росіяни намагалися завдати після того, як уночі провели масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Ворог випустив 99 засобів повітряного ураження.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що ціллю атаки, серед іншого, були Дністровська і Канівська ГЕС. Росіяни прагнуть повторити трагедію, яка сталася внаслідок підриву Каховської ГЕС.