Швейцарія виділить на підтримку реформи профтехосвіти в Україні понад 80 млн грн

Обрали шість областей, де експериментуватимуть із моделлю співробітництва ОВА, громад, профтехів, шкіл та бізнесу.

Швейцарія спрямує понад 80 мільйонів гривень на підтримку реформи професійно-технічної освіти в Україні.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За словами Лісового, швейцарсько-український проєкт DECIDE надаватиме експертну та технічну підтримку в реалізації реформи. Він зосередиться на таких завданнях:

розвиток мережі навчально-методичних центрів професійної освіти;

удосконалення нормативної бази для забезпечення ефективного впровадження реформи;

розробка нової моделі формування регіональних мереж;

переведення закладів із державної у комунальну власність.

Міністр також повідомив, що в Україні хочуть запустити пілотування моделей співробітництва обласних військових адміністрацій, громад, профтехів, шкіл та бізнесу, відібрали для цього шість областей. Лісовий пояснив, що це роблять для того, аби розвивати систему кар’єрного супроводу учнів.

"Сьогодні профтехи обирає менше половини українських школярів. Одна з причин — ціла низка стереотипів, пов’язаних з цими закладами, інша причина — діти елементарно не знають, які професії реально затребувані на ринку праці, які переваги навчання у профтехах", - пояснив глава МОН.

Міністр зазначив, що в межах пілотного проєкту у вибраних областях визначать 10 профтехів та 10 громад-партнерів. "Заклади профосвіти отримають гранти на створення профорієнтаційних хабів та експертну підтримку в розробці стратегій розвитку, зокрема взаємодії з бізнесом", - додав Лісовий.

Школи громад-партнерів у співпраці з українськими експертами та фахівцями Цюрихського педагогічного університету запровадять систему супроводу учнів у виборі професії. Натомість громади отримають гранти на профорієнтаційні заходи і долучаться до підготовки кар’єрних радників.