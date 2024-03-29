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Росіяни перетворюють окуповану ЗАЕС на військовий майданчик: зафіксовано звуки артилерії

Працівники МАГАТЕ чули звуки вибухів безпосередньо на території атомної станції.

Росіяни перетворюють окуповану ЗАЕС на військовий майданчик: зафіксовано звуки артилерії
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зафіксували звуки вибухів безпосередньо на території ЗАЕС, а також чули постріли зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" з посиланням на звіт МАГАТЕ.

Йовірно, що звуки вибухів були від вихідного артилерійського вогню з майданчика станції. 

Крім того, представники місії кілька разів чули постріли зі стрілецької зброї, на майданчику також спрацювала сигналізація повітряної тривоги. 

З огляду на це запланований візит команди МАГАТЕ до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС було відкладено на пізніший час. 

В агентстві наголосили, що досі не отримали доступ до всіх зон, важливих для ядерної безпеки.

  • Раніше експерти МАГАТЕ не змогли підтвердити чи спростувати інформацію про перебування на території Запорізької атомної електростанції військової техніки росіян.
  • 22 та 23 березня ЗАЕС щонайменше двічі за добу була під загрозою блекауту.
  • У жовтні 2023 року за інформацією МАГАТЕ стало відомо, що російська армія використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій.
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