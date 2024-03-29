Росіяни перетворюють окуповану ЗАЕС на військовий майданчик: зафіксовано звуки артилерії

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зафіксували звуки вибухів безпосередньо на території ЗАЕС, а також чули постріли зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" з посиланням на звіт МАГАТЕ.

Йовірно, що звуки вибухів були від вихідного артилерійського вогню з майданчика станції.

Крім того, представники місії кілька разів чули постріли зі стрілецької зброї, на майданчику також спрацювала сигналізація повітряної тривоги.

З огляду на це запланований візит команди МАГАТЕ до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС було відкладено на пізніший час.

В агентстві наголосили, що досі не отримали доступ до всіх зон, важливих для ядерної безпеки.