Росіяни перетворюють окуповану ЗАЕС на військовий майданчик: зафіксовано звуки артилерії

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зафіксували звуки вибухів безпосередньо на території ЗАЕС, а також чули постріли зі стрілецької зброї.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" з посиланням на звіт МАГАТЕ.
Йовірно, що звуки вибухів були від вихідного артилерійського вогню з майданчика станції.
Крім того, представники місії кілька разів чули постріли зі стрілецької зброї, на майданчику також спрацювала сигналізація повітряної тривоги.
З огляду на це запланований візит команди МАГАТЕ до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС було відкладено на пізніший час.
В агентстві наголосили, що досі не отримали доступ до всіх зон, важливих для ядерної безпеки.
- Раніше експерти МАГАТЕ не змогли підтвердити чи спростувати інформацію про перебування на території Запорізької атомної електростанції військової техніки росіян.
- 22 та 23 березня ЗАЕС щонайменше двічі за добу була під загрозою блекауту.
- У жовтні 2023 року за інформацією МАГАТЕ стало відомо, що російська армія використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій.