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Засідання Ставки: ворог вдарив по Канівській та Дністровській ГЕС. Росія хоче повторення екокатастрофи на Херсонщині

Президент Зеленський зазначив, що тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова, адже Дністровська ГЕС знаходиться поруч із українсько-молдовським кордоном.

Засідання Ставки: ворог вдарив по Канівській та Дністровській ГЕС. Росія хоче повторення екокатастрофи на Херсонщині
Дністровська ГЕС
Фото: Google Maps

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів першу Ставку, за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко. 

Він зазначив, що виклики дуже серйозні. Російські терористи знову били по українській енергетиці. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь «Укренерго» та «Нафтогазу» Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи. Обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах.

Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні”, – повідомив президент.

Він також повідомив, що питанням номер два були контракти на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу. На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Президент доручив посилити роботу з партнерами. Глава держави розраховує на їхню швидку реакцію.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог здійснив масштабну атаку на паливно-енергетичний сектор України: захисники збили 84 із 99 російських ракет і БпЛА. Найбільшу кількість з випущених засобів ураження склали дрони.

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