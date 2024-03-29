Два райони Одеси тимчасово залишились без світла (оновлено)

Два райони Одеси тимчасово залишились без світла, повідомляє ДТЕК.

“До уваги жителів Одеси. Сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Укренерго. Тимчасово без світла залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ці хвилини ремонтні роботи тривають. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки.

Орієнтовний час відновлення світла: протягом декількох годин.

Оновлено. Пізніше компанія ДТЕК повідомила, що повернула світло споживачам.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог здійснив масштабну атаку на паливно-енергетичний сектор України: захисники збили 84 із 99 російських ракет і БпЛА. Найбільшу кількість з випущених засобів ураження склали дрони.