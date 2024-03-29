Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
ГоловнаСуспільствоПодії

Два райони Одеси тимчасово залишились без світла (оновлено)

Енергетикам вдалося оперативно повернути світло споживачам.

Два райони Одеси тимчасово залишились без світла (оновлено)
Ілюстративне фото: Одеса, Оперний театр
Фото: pixabay

Два райони Одеси тимчасово залишились без світла, повідомляє ДТЕК. 

“До уваги жителів Одеси. Сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Укренерго. Тимчасово без світла залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ці хвилини ремонтні роботи тривають. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки.

Орієнтовний час відновлення світла: протягом декількох годин.

Оновлено. Пізніше компанія ДТЕК повідомила, що повернула світло споживачам.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог здійснив масштабну атаку на паливно-енергетичний сектор України: захисники збили 84 із 99 російських ракет і БпЛА. Найбільшу кількість з випущених засобів ураження склали дрони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies