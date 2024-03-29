Комітет Ради з нацбезпеки сьогодні завершить розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію​

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки сьогодні завершить розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію.
Про це повідомила членкиня Комітету, нардепка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз.
Вона також зазначила, що нардепи відхилили норми про обмеження надання консульських послуг без предʼявлення військово-облікових документів.
"Ключовою правкою, яку вдалось виключити, стала норма про обмеження надання консульських послуг без предʼявлення військово-облікових документів", - зазначила Фріз за результами засідання 28 березня.
Вона прогнозує, що сьогодні комітет завершить розгляд усіх понад 4 тис. правок до другого читання.
У першому читанні проєктом пропонувалося, аби «консульські дії в закордонних дипломатичних установах для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років виконувались за наявності в них військово-облікових документів. У тому числі оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта громадянина України тощо».
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Нразі він завершує розгляд понад 4 тисяч правок до дискусійного законопроєкту. Друге читання можливе в сесійній залі вже на початку квітня. Однак це не означає, що закон ухвалять швидко. Оскільки парламент засідає у кращому разі чотири дні на місяць, то процес, вірогідно, суттєво затягнеться. Що пропонують члени комітету з нацбезпеки до другого читання та які шанси закону на голосування в цілому — читайте в матеріалі LB.ua "Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?".