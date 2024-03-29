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Комітет Ради з нацбезпеки сьогодні завершить розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію​

Зокрема, нардепи відхилили норми про обмеження надання консульських послуг без предʼявлення військово-облікових документів.

Комітет Ради з нацбезпеки сьогодні завершить розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію​
Мобілізація (ілюстративне фото)
Фото: zz.te.ua

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки сьогодні завершить розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомила членкиня Комітету, нардепка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз.

Вона також зазначила, що нардепи відхилили норми про обмеження надання консульських послуг без предʼявлення військово-облікових документів.

"Ключовою правкою, яку вдалось виключити, стала норма про обмеження надання консульських послуг без предʼявлення військово-облікових документів", - зазначила Фріз за результами засідання 28 березня.

Вона прогнозує, що сьогодні комітет завершить розгляд усіх понад 4 тис. правок до другого читання.

У першому читанні проєктом пропонувалося, аби «консульські дії в закордонних дипломатичних установах для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років виконувались за наявності в них військово-облікових документів. У тому числі оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта громадянина України тощо».

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