Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна вживає заходів на випадок нового ймовірного наступу на Харків, – Сирський

Триває великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання.

Україна вживає заходів на випадок нового наступу росіян у Харківській області. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив Укрінформу.

Наразі триває великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання. Встановлюють комплексну систему загороджень і проводять планування застосування військ у разі таких дій. 

"Ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність", – сказав він.

Сирський нагадав, що раніше саме в Харківській області російський фронт "обвалився". 

"Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося «прорахувати» противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", – вважає головком. 

Він зауважив, що кожна військова операція по-своєму унікальна, тому скористатися її умовною калькою у наступній ситуації на фронті не вдасться. 

  • Станом на початок березня Росія сконцентрувала близько 120 000 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку. Росіяни прагнуть захопити Куп'янськ Харківської області, який є важливим населеним пунктом з логістичної точки зору. 
  • Харків часто зазнавав російських ударів, але в попередні тижні вони посилилися ще більше. 27 березня росіяни вдарили по місту своїм новим озброєнням. Влучили в будинки. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies