Україна вживає заходів на випадок нового ймовірного наступу на Харків, – Сирський

Україна вживає заходів на випадок нового наступу росіян у Харківській області. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив Укрінформу.

Наразі триває великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання. Встановлюють комплексну систему загороджень і проводять планування застосування військ у разі таких дій.

"Ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність", – сказав він.

Сирський нагадав, що раніше саме в Харківській області російський фронт "обвалився".

"Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося «прорахувати» противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", – вважає головком.

Він зауважив, що кожна військова операція по-своєму унікальна, тому скористатися її умовною калькою у наступній ситуації на фронті не вдасться.