​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли три теплоелектростанції ДТЕК, поранено енергетика

Унаслідок атак серйозно пошкоджено обладнання. 

Окупанти обстріляли три теплоелектростанції ДТЕК, поранено енергетика
Фото ілюстративне
Фото: Олександр Гіманов

Окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, йдеться у пресрелізі групи.

Унаслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання. 

Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків. 

Підписуйтесь на наш Google News

За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу. 

З початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК понад 160 разів.

  • В Укренерго повідомили, що внаслідок нічної атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах.
  • Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла. На Харківщині також запроваджено графіки погодинних відключень.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies