Окупанти обстріляли три теплоелектростанції ДТЕК, поранено енергетика

З початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК понад 160 разів.

За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу.

Окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, йдеться у пресрелізі групи.

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