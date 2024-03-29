Окупанти обстріляли три теплоелектростанції ДТЕК, поранено енергетика

Окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, йдеться у пресрелізі групи.
Унаслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання.
Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.
За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу.
З початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК понад 160 разів.
- В Укренерго повідомили, що внаслідок нічної атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах.
- Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла. На Харківщині також запроваджено графіки погодинних відключень.