Сирський: потреба в мобілізації 500 тисяч військових наразі суттєво зменшена

"Хотів би, щоб кожен чоловік призовного віку усвідомлював: від його волі та дій залежить, щоб Україна вистояла".

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що ситуація на полі бою залежить не лише від Головнокомандувача – сучасна війна вимагає рішучості та ініціативи на місцях, саме там, де точаться бойові дії.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Успіх бойових операцій залежить від офіцера, сержанта, солдата, які перебувають в окопах та на опорних пунктах, – саме вони на своїх плечах несуть це величезне бойове навантаження... Найцінніше, що мають наші Збройні сили, – це люди. Наше завдання – берегти їхні життя та водночас завдавати максимальних втрат ворогові", – сказав Сирський.

Він зазначив, що реалізація цього принципу вимагає дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням військових частин і підрозділів.

"Люди в нас – герої, але їхні сили – не безмежні, вони також потребують відновлення й відпочинку. Тому на сьогодні вже запущений процес ротації військових частин на лінії фронту, що дає нам змогу повноцінно відновити боєздатність не лише техніки, а насамперед забезпечити відпочинок та відновлення наших військовослужбовців. Для забезпечення цього процесу нам потрібні люди. Саме тому хотів би, щоб кожен чоловік призовного віку в Україні усвідомлював: від його волі та дій залежить, щоб Україна вистояла", – наголосив Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що цей процес не обмежується тільки діяльністю ТЦК. Це - цілий комплекс питань, який містить навчання людей, їх належне екіпірування та забезпечення. Такі зусилля охоплюють також заходи із соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх родин. Треба також потурбуватися про те, як складається життя військовослужбовця після звільнення або демобілізації.

Сирський зазначив, що українці далі йдуть захищати свою країну, зокрема, повертаючись з-за кордону.

"Ми маємо багато добровольців, і це – не перебільшення. Я не стверджую, що проблем немає, але наголошую, що ми робимо все для того, щоб їх розв’язати", – сказав він.

Головнокомандувач розповів, що наразі потреба в мобілізації 500 тисяч військових наразі суттєво зменшена після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил.

"Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців", – сказав Сирський.

При цьому він наголосив, що "люди – не роботи", вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій. Наприклад, ті, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування.

Наразі, за словами Сирського, переглядається чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин.

"Хочу, зокрема, наголосити: ті громадяни, які приходять до війська за мобілізацією, не потрапляють відразу на фронт. За дуже спеціальними винятками, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід, переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів. Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий поточного року становила 84% від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності", -–наголосив Головнокомандувач.