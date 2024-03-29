Польща підняла в небо військову авіацію під час атаки РФ на Україну

Оперативне командування збройних сил Польщі на своїй сторінці у мережі Х повідомило про застосування авіації під час масованої ракетної атаки росіян на Україну.
Військові попередили, що польські та союзницькі літаки "можуть створювати підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни".
Завдання вильоту - забезпечення захисту повітряного простору Польщі.
Про перетин російськими ракетами кордону країни НАТО станом на 5:30 за київським часом не повідомлялось.
- Під час однієї з попередніх атак російська ракета залетіла до Польщі на декілька секунд, але військові її не збили.