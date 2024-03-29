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Польща підняла в небо військову авіацію під час атаки РФ на Україну

Польські та союзницькі літаки стежили за рухом крилатих ракет поблизу кордону.

Польща підняла в небо військову авіацію під час атаки РФ на Україну

Оперативне командування збройних сил Польщі на своїй сторінці у мережі Х повідомило про застосування авіації під час масованої ракетної атаки росіян на Україну.

Військові попередили, що польські та союзницькі літаки "можуть створювати підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни".

Завдання вильоту - забезпечення захисту повітряного простору Польщі. 

Про перетин російськими ракетами кордону країни НАТО станом на 5:30 за київським часом не повідомлялось.

  • Під час однієї з попередніх атак російська ракета залетіла до Польщі на декілька секунд, але військові її не збили.
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