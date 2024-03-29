Польща підняла в небо військову авіацію під час атаки РФ на Україну

Польські та союзницькі літаки стежили за рухом крилатих ракет поблизу кордону.

Оперативне командування збройних сил Польщі на своїй сторінці у мережі Х повідомило про застосування авіації під час масованої ракетної атаки росіян на Україну.

Військові попередили, що польські та союзницькі літаки "можуть створювати підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни".

Завдання вильоту - забезпечення захисту повітряного простору Польщі.

Про перетин російськими ракетами кордону країни НАТО станом на 5:30 за київським часом не повідомлялось.