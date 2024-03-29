В Одесі вибухнула протикорабельна міна

Сили оборони півдня нагадують про небезпеку для прибережних зон.

На одному з пляжів Одеси вибухнула протикорабельна міна. Засіб ураження винесло на берег внаслідок шторму.

Як повідомляють Сили оборони півдня України на своїй сторінці у Telegram, постраждалих вдалося уникнути завдяки обмеженню доступу до прибережної зони в цьому місці. Інформацію щодо пошкоджень будь-яких будівель уточнюється.

Військові нагадують, що в Одесі та інших населених пунктах на березі Чорного моря є висока мінна небезпека. Зокрема 27 березня тіло чоловіка, що загинув від вибуху, було знайдено у Миколаївській області.