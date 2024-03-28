Російська пропагандистська мережа платила євродепутатам, – прем’єр Бельгії

Александер Де Кроо не назвав імен цих законодавців.

Бельгійські та чеські спецслужби у “тісній співпраці” займаються знищенням російської пропагандистської мережі.

Про це повідомляє Politico з посиланням на прем'єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо.

“Наприклад, стало відомо, що Росія звернулася до депутатів Європарламенту, але також заплатила [їм] за просування російської пропаганди тут”, - сказав Де Кроо під час дебатів у бельгійському національному парламенті про іноземне втручання.

При цьому де Кроо не назвав імен законодавців.

Прес-секретар Де Кроо зазначив, що той мав на увазі рішення чеського уряду накласти санкції на новинний сайт “Голос Європи”, який, за словами Праги, був частиною проросійської операції впливу.

Раніше МЗС Чехії оголосило, що ввело санкції проти українського олігарха Віктора Медведчука, соратника президента Росії Володимира Путіна. Медведчук керував “операцією російського впливу” з Росії на території Чехії за допомогою “Голосу Європи”.

Сайт “Голосу Європи” наразі недоступний, а його обліковий запис на X (раніше Twitter) не робив публікацій із середи.

В свою чергу, заступник прес-секретаря Європарламенту Дельфін Колард сказала, що парламент зараз “вивчає висновки” чеської влади щодо “Голосу Європи”.