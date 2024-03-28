На Харківщині чоловік підірвався на російській міні

Сьогодні, 28 березня, у Харківській області чоловік підірвався на міні російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

В лісі на околиці с. Сніжківка Оскільської громади чоловік підірвався на протипіхотній міні ПФМ-1 “Пелюстка”. Внаслідок вибуху він отримав вибухову травму лівої ноги.

Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Громадян закликають у разі виявлення підозрілого предмета повідомляти про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

25 березня, в полі поблизу села Пришиб Балаклійської громади Ізюмської району тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П.

20 березня у Харківській області черговий трактор підірвався на вибухівці.