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На Харківщині чоловік підірвався на російській міні

Внаслідок вибуху він отримав вибухову травму лівої ноги.

На Харківщині чоловік підірвався на російській міні
Міни типу "Пелюстка" (архівне фото)
Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 28 березня, у Харківській області чоловік підірвався на міні російських окупантів. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

В лісі на околиці с. Сніжківка Оскільської громади чоловік підірвався на протипіхотній міні ПФМ-1 “Пелюстка”. Внаслідок вибуху він отримав вибухову травму лівої ноги.

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Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Громадян закликають у разі виявлення підозрілого предмета повідомляти про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

  • Напередодні в Ізюмському районі на Харківщині трактор місцевої агрофірми під час проведення весняно-польових робіт підірвався на міні.

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