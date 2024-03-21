Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
ГоловнаСуспільствоПодії

На Харківщині трактор підірвався на вибухівці

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

На Харківщині трактор підірвався на вибухівці
На Харківщині трактор підірвався на вибухівці
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Вчора, 20 березня, у Харківській області черговий трактор підірвався на вибухівці.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Неподалік села Федорівка Ізюмського району тракторист на полі наїхав на невідомий предмет, трактор підірвався.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Підписуйтесь на наш Google News

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають громадян бути вкрай уважними та обережними, не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки: узбіччя, лісосмуги, не орані поля. У разі виявлення підозрілого чи вибухонебезпечного предмету слід негайно телефонувати 101 або 102.

  • Напередодні в Ізюмському районі на Харківщині трактор місцевої агрофірми під час проведення весняно-польових робіт підірвався на міні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies