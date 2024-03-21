На Харківщині трактор підірвався на вибухівці

Вчора, 20 березня, у Харківській області черговий трактор підірвався на вибухівці.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Неподалік села Федорівка Ізюмського району тракторист на полі наїхав на невідомий предмет, трактор підірвався.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають громадян бути вкрай уважними та обережними, не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки: узбіччя, лісосмуги, не орані поля. У разі виявлення підозрілого чи вибухонебезпечного предмету слід негайно телефонувати 101 або 102.