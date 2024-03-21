У Миколаєві через детонацію боєприпасу травмувався чоловік. Потерпілого із множинними осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у ДСНС.

"Як стало відомо, він на власному подвір'ї намагався розібрати боєприпас і той здетонував. В результаті вибуху чоловік, 1988 р.н., отримав множинні осколкові поранення та госпіталізований до лікарні", – зазначили рятувальники.

Також нагадали, що торкатися, переміщати чи здійснювати будь-який фізичний вплив на вибухонебезпечні предмети категорично заборонено.

"Якщо ви натрапили на предмет, ззовні схожий на боєприпас, повідомте 101", – додали у службі.