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У Києві внаслідок атаки пошкоджено шість освітніх закладів

Це школи і садки. 

У Києві внаслідок атаки пошкоджено шість освітніх закладів
Рятувальники працюють на місці атаки
Фото: ДСНС

У Києві внаслідок атаки ворога пошкоджено шість закладів освіти. Уламки ворожих ракет впали на освітні установи в двох районах.

У садочку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. Про це повідомили в КМДА.

"У Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків, ще на територію одного садка впали уламки", – йдеться у повідомленні.

Власники пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів нерухомого майна можуть отримати допомогу від міста. 

  • Близько п'ятої ранку росіяни вдарили по Києву ракетами. Над столицею і біля неї ППО збила 31 ракету. Повітряні сили кажуть, що збили всі запущені ворогом об'єкти, зокрема дві аеробалістичні ракети.
  • Пошкодження є в трьох районах Києва, поранені 13 людей, зокрема дитина.
  • Також поранені двоє людей в Київській області.
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