У Києві внаслідок атаки пошкоджено шість освітніх закладів

Це школи і садки.

У Києві внаслідок атаки ворога пошкоджено шість закладів освіти. Уламки ворожих ракет впали на освітні установи в двох районах.

У садочку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. Про це повідомили в КМДА.

"У Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків, ще на територію одного садка впали уламки", – йдеться у повідомленні.

Власники пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів нерухомого майна можуть отримати допомогу від міста.