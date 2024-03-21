У Києві внаслідок атаки пошкоджено шість освітніх закладів

У Києві внаслідок атаки ворога пошкоджено шість закладів освіти. Уламки ворожих ракет впали на освітні установи в двох районах.
У садочку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. Про це повідомили в КМДА.
"У Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків, ще на територію одного садка впали уламки", – йдеться у повідомленні.
Власники пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів нерухомого майна можуть отримати допомогу від міста.
- Близько п'ятої ранку росіяни вдарили по Києву ракетами. Над столицею і біля неї ППО збила 31 ракету. Повітряні сили кажуть, що збили всі запущені ворогом об'єкти, зокрема дві аеробалістичні ракети.
- Пошкодження є в трьох районах Києва, поранені 13 людей, зокрема дитина.
- Також поранені двоє людей в Київській області.