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Федоров: по Запорізькій області окупанти завдали понад 300 ударів за добу

Росіяни атакували 9 населених пунктів. Цивільні не постраждали.

Федоров: по Запорізькій області окупанти завдали понад 300 ударів за добу
Наслідки атаки РФ по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Російська армія протягом доби здійснила 319 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Військовослужбовці РФ здійснили 4 авіаційні удари по Роботиному, Новоандріївці, Левадному та Малій Токмачці; 32 БПЛА атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Новоандріївку та Роботине.

283 артудари завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Вербового, Преображенки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Новоандріївки та Степногірська.

Російська армія щодня обстрілює Запорізьку область. Позаминулої доби окупанти завдали 350 ударів по Запорізькій області,надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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