Росіяни завдали 350 ударів по Запорізькій області, мирні жителі не постраждали

Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Російські окупанти за добу завдали 350 ударів по 10 містах і селах Запорізької області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"350 ударів по 10-ти населених пунктах завдав ворог протягом доби", - написав він у Telegram.

Росіяни здійснили три авіаційні удари по Малій Токмачці, Роботиному, Темирівці; 3 РСЗВ-обстріли Новоданилівки та Малої Токмачки; 36 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне та Чарівне.

Також 308 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Чарівного, Темирівки та Новодарівки.

Крім того, надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.