Канада може інвестувати у придбання вироблених в Україні дронів

Канадський міністр оборони наголосив що ніхто не знає краще за українців, як воювати із росіянами.

Міністр оборони Канади Білл Блер обговорив із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним досвід України у використанні дронів на полі бою. Також міністри обговорили українські досягнення у виробництві дронів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми обговорили можливості для співпраці, й навіть те, як союзники по коаліції, в тому числі Канада, могли б інвестувати у придбання вироблених в Україні дронів. Як на мене, це дуже реальна можливість”, - зазначив Блер.

Він додав, що ніхто не знає краще за українців, як воювати із росіянами.

“Вони мають два роки суворого бойового досвіду у цьому. Думаю, нам усім слід повчитися еволюції використання дронів у війні й на основі цього ухвалювати рішення стосовно майбутніх закупівель”, - наголосив канадський міністр.

Блер зауважив, що Канада, як і інші партнери, намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів. Частина з цих дронів буде виготовлена в Україні.

“Ми у дусі співпраці працюватимемо з українцями, підтримуватимемо їх власне виробництво. Утім у цьому є дійсні переваги й для усіх членів коаліції, в тому числі Канади”, - підсумував міністр оборони Канади.