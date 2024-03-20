Канада може інвестувати у придбання вироблених в Україні дронів

Міністр оборони Канади Білл Блер обговорив із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним досвід України у використанні дронів на полі бою. Також міністри обговорили українські досягнення у виробництві дронів.
Про це повідомляє Укрінформ.
“Ми обговорили можливості для співпраці, й навіть те, як союзники по коаліції, в тому числі Канада, могли б інвестувати у придбання вироблених в Україні дронів. Як на мене, це дуже реальна можливість”, - зазначив Блер.
Він додав, що ніхто не знає краще за українців, як воювати із росіянами.
“Вони мають два роки суворого бойового досвіду у цьому. Думаю, нам усім слід повчитися еволюції використання дронів у війні й на основі цього ухвалювати рішення стосовно майбутніх закупівель”, - наголосив канадський міністр.
Блер зауважив, що Канада, як і інші партнери, намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів. Частина з цих дронів буде виготовлена в Україні.
“Ми у дусі співпраці працюватимемо з українцями, підтримуватимемо їх власне виробництво. Утім у цьому є дійсні переваги й для усіх членів коаліції, в тому числі Канади”, - підсумував міністр оборони Канади.
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Коаліція дронів офіційно стартувала 17 лютого у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України. Тоді ж міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри.
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Окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.
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Про створення Коаліції дронів Україна і Литва оголосили 17 січня. А вже 25 січня до неї доєдналися ще дві країни – Британія і Швеція.
- В березні стало відомо, що Канада приєднується до коаліції дронів для України, яку спільно очолюють Латвія та Великобританія.