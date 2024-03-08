Канада приєднується до коаліції дронів для України, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія. Країна шукатиме шляхи посилення потенціалу безпілотників в Україні. Таку заяву зробив міністрр оборони Білл Блер під час зустрічі із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.

Про це із посиланням на пресслужбу Міноборони Канади пише Суспільне.

Блер високо оцінив військову підтримку України з боку Латвії. Також обидва міністри пообіцяли, що і Канада, і Латвія продовжуватимуть надавати Україні всебічну військову допомогу.

“З метою подальшого розвитку потенціалу безпілотних літальних апаратів в Україні, міністр Блер пообіцяв, що Канада приєднається до Коаліції з питань безпілотних літальних апаратів при Українській оборонній контактній групі, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Як член Коаліції, Канада продовжуватиме шукати шляхи посилення потенціалу безпілотників в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за даними Міноборони Канади, на сьогоднішній день країна значно активізувала свій внесок у розвиток потенціалу безпілотників в Україні, передавши Україні понад 100 спеціалізованих камер для безпілотників канадського виробництва від компанії L3 Wescam. Також оголосили про передачу для української армії понад 800 безпілотників від компанії Teledyne FLIR минулого місяця у Ватерлоо, провінція Онтаріо.

Міністри взяли участь у відеоконференції на тему підтримки України, яку провели міністр Європи і закордонних справ Франції Стефан Сежурне і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорну.