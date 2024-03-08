Трансгендерна ведуча новин поскаржилася в поліцію на авторку "Гаррі Поттера"

У Британії перша трансгендерна ведуча новина Індія Віллоубі заявила в поліцію щодо "злочину ненависті", який проти неї буцімто вчинила відома письменниця Джоан Ролінґ.
Як розповідає Reuters, Віллоубі не сподовся пост авторки "Гаррі Поттера" у соцмережах, в якому її названо "чоловіком".
Джоан Ролінґ останніми роками активно відстоює права жінок у гендерному питанні, чим викликала критику трансгендерної спільноти.
Сама письменниця вважає, що має більше підстав для звинувачень на адресу Віллоубі і вже проконсультувалася щодо цього з юристами: "Вони сказали, що я легко можу виграти в неї щодо наклепу, а її нав'язлива увага до мене може бути кваліфікована як переслідування", - написала Ролінґ у мережі X.