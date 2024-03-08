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ООН: Для об'єднання Кіпру настав момент "зараз або ніколи"

Спеціальний представник ООН вважає, що у переговорах про відновлення цілісності острова зараз вирішальна мить. 

ООН: Для об'єднання Кіпру настав момент "зараз або ніколи"

На зустрічі з місцевими громадами, присвяченій 60-річчю перебування миротворчого контингенту сил ООН на Кіпрі, представник Організації Колін Стюарт заявив, що у процесі об'єднання острова настав час "зараз або ніколи".

Як повідомляє The Guardian, дипломат попередив щодо необхідності "використати будь-яку, навіть найменшу можливість знайти компроміс, адже іншої може вже не бути".

Кіпр упродовж півстоліття розділений на дві частини внаслідок військового втручання Туреччини. Турецька Республіка Північного Кіпру не визнається суверенною державою ніким, окрім офіційної Анкари. У 2004 році, попри розділення, офіційно визнана влада, що контролює південь острова, підписала договір про вступ країни до Європейського Союзу.

Останніми роками офіційна влада та очільники турецької частини острова ведуть перемовини щодо можливого відновлення цілісності. Проте остаточної згоди з цього питання досягнути не вдається.

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