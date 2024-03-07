Керівники МЗС Британії і Німеччини обговорили постачання Україні далекобійної зброї

Анналена Бербок наголосила, що Києву потрібний "асортимент озброєнь", і Німеччина продовжує працювати в цьому напрямку зі своїми партнерами.

Міністри закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон і Німеччини Анналена Бербок у Берліні обговорили постачання Україні далекобійних засобів ураження, передає Sky News.

На спільній пресконференції Кемерон сказав, що з Бербок говорив, зокрема, про ракети великої та середньої дальності.

Німеччина досі не наважується надати Україні свої ракети Taurus, тоді як Великобританія уже передала свої Storm Shadow.

Кемерон відзначив, що це "уверенне рішення для кожної країни", але те, що надала Великобританія, дозволило Україні допомогти відкинути російські війська.

"Ви досягнете миру силою, ви досягнете миру, продемонструвавши, що Путін не може перемогти, ви досягнете миру, допомагаючи українцям доставити те, що їм потрібно на полі бою», - наголосив британський міністр.

Бербок, у свою чергу, відзначила, що Захід "не буде заляканий Путіним". А на питання про Taurus сказала, що "є питання, які не обговорюють публічно".

Глава німецького МЗС наголосила, що Києву потрібний "асортимент озброєнь", і Німеччина продовжує працювати в цьому напрямку зі своїми партнерами.

За її словами, конкретні види зброї "мають тенденцію бути найефективнішими, якщо ми плануємо їх разом".

Кемерон на пресконференції сказав, що Німеччина входить до числа країн, які найбільше надали Україні, незважаючи на критику з деяких сторін, що Берлін надто нерішучий у наданні певної зброї.

"Ми повинні запитати наших союзників, що ще ми можемо зробити?" - сказав британський міністр.

Кемерон згадав, що на кожному етапі союзників України попереджали, що надання певної зброї, зокрема, протитанкових засобів, танків та артилерії дальньої дії, буде розцінене Росією як ескалація конфлікту. Але міністр каже, що цього не сталося, і "якщо те, що ви робите, допомагає країні захиститися від незаконної та абсолютно невиправданої агресії", то ніщо не заважає партнерам допомогти Україні повернути свою територію.

Глава МЗС Британії підкреслив, що поки Захід "не перебуває в ситуації, коли солдат НАТО вбиває російського солдата, це не ескалація".

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи Великобританія підштовхує Німеччину до постачання ракет Taurus Києву, Кемерон відповів, що "не хоче грати на руку якоїсь російської версії про розбіжності між союзниками". Він додав, що існує "неймовірна єдність", але "звичайно, у нас будуть сфери, де ми зможемо обговорити, що ще ми можемо зробити".

"Коли справа доходить до зброї дальньої дії, я можу говорити лише про британський досвід того, наскільки ефективною була ця зброя", - сказав Кемерон і наголосив, що "не сумнівається у здатності [України] боротися та протистояти цій російській агресії", але закликає союзників Києва "довести це до кінця".