Pepsi і Nestle більше не буде: міністр оборони Естонії заборонив армії використовувати продукцію фірм, що працюють у РФ

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заборонив своєму міністерству та силам оборони використовувати продукцію компаній, які все ще ведуть бізнес у Росії.
Відповідне повідомлення міністр зробив у X. Він сказав, що фірми, які продовжують працювати із Росією, підтримують воєнну машину РФ проти України.
"Я наказав прибрати від міністерства оборони Естонії та збройних сил усі продукти компаній PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever, Mondelēz International, Philip Morris International, JTI та інші), які все ще діють у Росії і таким чином підтримують російську воєнну машину проти України", – сказав він.
I ordered to remove from @MoD_Estonia and 🇪🇪 @Kaitsevagi all the products of the companies (PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever, Mondelēz International, Philip Morris International, JTI etc), which are still active in 🇷🇺 and thereby support 🇷🇺 war machine against 🇺🇦. @rustem_umerov— Hanno Pevkur (@HPevkur) March 8, 2024
- Після початку повномасштабного нападу Росії на Україну не всі компанії-виробники харчових продуктів та побутових товарів вирішили вийти з Росії. Серед тих, хто не зміг розпрощатися з російським ринком, є великі фірми, як то PepsiCo, Mars, Nestle, які випускають продукти під великою кількістю найменувань.
- Ці фірми внесені НАЗК до списку міжнародних спонсорів, але при цьому їхні товари в Україні продовжують продавати та навіть виробляти.
- Nestle потрапило до цього списку ще в листопаді. У вересні там опинилися PepsiCo і Mars.
- Український список спонсорів війни можна подивитися тут. У ньому – десятки юридичних осіб.