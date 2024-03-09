Меган Маркл розповіла про кібербулінг під час вагітності

Герцогиня Сассекська Меган, дружина принца Гаррі, виступила на заході у Техасі, присвяченому Міжнародному жіночому дню. Темою її промови стала токсичність в Інтернеті.
За повідомленням BBC, Меган Маркл розповіла, що стала жертвою кібербулінгу: їй писали гнівні та образливі коментарі і навіть погрози у соцмережах. Подібне відбувалося навіть тоді, коли герцогиня була двічі вагітною - очікуючи на появу сина Арчі та доньки Ліллібет.
Меган вважає, що ті, хто вдаються до такої поведінки в інтернеті, "забувають про людяність". Вона також порадила уникати коментарів та повідомлень від незнайомих людей задля збереження свого ментального здоров'я.
Принц Гаррі брав участь у заході та підтримував дружину з першого ряду конференц-зали.
- Гаррі та Меган відмовилися від виконання обов'язків членів королівської родини та переїхали до Сполучених Штатів.
- Принц конфліктував з родиною через ставлення до Меган, але приїхав до короля Чарльза ІІІ, коли стало відомо про його онкологічне захворювання.
- Гаррі не вдалося переконати британський уряд забезпечити йому рівень охорони королівської особи - суд також відмовив у цьому клопотанні.