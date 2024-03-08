Що дивитися: 8 феміністичних серіалів до 8 березня

8 березня світ відзначає Міжнародний день боротьби за права жінок. Із цієї нагоди презентуємо добірку серіалів, які пропонують жіночу оптику, порушують питання гендерних стереотипів, опікуються правами жінок. Серед них є шоу, які вже стали класикою, нещодавні релізи й ті, які ще матимуть продовження.

«Баффі — винищувачка вампірів», 1997–2003

Фото: apostrophe.ua Кадр із серіалу «Баффі — винищувачка вампірів»

Учениця старшої школи Баффі Саммерс обрана — вона повинна боротися з вампірами, демонами й іншими силами зла. Її головним наставником у цій боротьбі стає шкільний бібліотекар.

Імовірно, найвідоміший з жанру телесеріалів про надприродне, таких популярних у нульові. Режисер і сценарист Джосс Відон передивився безліч фільмів жахів, де безпомічна героїня помирає першою. Так народилась ідея створити радикально інший образ жінки, яка може захистити не тільки себе, а й всесвіт. «Баффі» став культовим продуктом попкультури, який підважив гендерні й жанрові стереотипи, порушив тему репрезентації ЛГБТ і розкритикував токсичну маскулінність.

Роль Баффі принесла акторці Сарі Мішель Геллар усесвітню відомість й асоціацію з третьою хвилею фемінізму. А нещодавно стало відомо, що серіал, ймовірно, перезапустять.

Де дивитися: Prime Video

«Секс і місто», 1998–2004

Фото: bestin.ua Кадр із серіалу «Секс і місто».

«Секс і місто» навряд чи потребує додаткового представлення, адже став улюбленим для багатьох жінок різних поколінь по всьому світу. Серіал про чотирьох подруг з Мангеттену став абсолютно революційним для світового телебачення ще з пілотної серії. Він першим дозволив героїням так відверто говорити про секс, стосунки й екзистенційні проблеми.

20-хвилинні серії, легкі діалоги, близькі теми – усе це робить 6 сезонів серіалу придатними для багаторазових переглядів і створює відчуття спілкування з подругами.

У 2021-му «Секс і місто» отримав продовження — серіал «І просто так…». Ті самі героїні з віком переживають нові колізії. Він звертається до тем ейджизму й дає голос кольоровим жінкам і небінарним персонам.

2025 року на глядачів чекатиме третій сезон.

Де дивитися: Megogo

«Дівчата», 2012–2017

Фото: kinobaza.com.ua Кадр із серіалу «Дівчата»

Ханна — 24-річна харизматична дівчина, яка мріє стати письменницею. Батьки позбавляють її фінансової допомоги, але вона не готова працювати на нудних роботах.

У 25 років Ліна Данем, дівчина із заможної нью-йоркської родини, стала сценаристкою, режисеркою, продюсеркою та акторкою серіалу компанії НВО. З першого сезону «Дівчата» відзначилися нахабним гумором і тверезими репрезентаціями жіночого досвіду, а сама Ліна Данем стала асоціюватися з фемінізмом інтернет-епохи 2010-х. Протягом пʼяти років серіал досліджував теми жіночної дружби, стосунків зі своїм тілом, карʼєрних амбіцій, репродуктивних прав.

У 2013-му виграв низку нагород, серед яких International programe на BAFTA й «Найкращий телесеріал» і «Найкраща акторка в телесеріалі» на «Золотому глобусі».

Де дивитися: Prime Video

«Погань», 2016–2019

Фото: kinorium.com Кадр із серіалу «Погань»

Дотепна й норовлива Фібі виживає в шумному Лондоні, намагаючись упоратися з нещодавньою трагедією.

В основі серіалу — однойменний моноспектакль Фібі Воллер-Брідж, а поганню її ласкаво називали друзі, що й дало назву. Власне вона написала сценарій і виконала голову роль. Серіал приваблює простотою й зухвалістю, він не соромиться будь-яких проявів жіночих бажань і переживань.

На додачу героїня постійно ламає «четверту стіну», щоб дати уїдливий коментар глядачеві. Вона не прагне виглядати ідеальною і створює реалістичний образ розкутої жінки в сучасному суспільстві.

Серіал має всього два сезони, що не завадило йому відзначитися потужним феміністичним висловлюванням на просторах телебачення.

Де дивитися: Prime Video

«Велика маленька брехня», 2017–2019

Фото: vogue.ua Кадр з фільму «Велика маленька брехня»

Самотня мати переїжджає в містечко Каліфорнії, де знайомиться з жінками пʼяти сімей. За кілька місяців на шкільному балу стається загадкове вбивство, яке повʼязує подруг.

Спочатку екранізація однойменного роману Ліани Моріаті мала бути фільмом, утім ця історія зʼявилась як семисерійний перший сезон, який зняв Жан Марк Валле. Продовження відбулося завдяки Меріл Стріп, яка ефектно зіграла мати вбитого, а також зміні режисерки на Андреа Арнольд («Корова»).

Це продюсерський проєкт Різ Візерспун і Ніколь Кідман, який концентрується суто на жіночих персонажках і ламає стереотипи про конфліктні жіночі компанії. Упоратися з минулими травмами тут допомагають дружба й солідарність.

Де дивитися: Prime Video

«Дивовижна місіс Мейзел», 2017–2023

Фото: kinobaza.com.ua Кадр з фільму «Дивовижна місіс Мейзел»

1958 року в Нью-Йорку домогосподарка Міріам виявляє в себе талант до стендапу під час розлучення з чоловіком.

Це пʼятисерійне телевізійне шоу Емі-Мерман Палладіно, яка в минулому працювала над серіалом «Дівчата Гілмор» (2000–2007) — ще одним важливим феміністичним серіалом.

«Дивовижна місіс Мейзел» полюбилася світу чарівністю, яка відображається в стилізованій зйомці, костюмах, легкому гуморі та й самому наративі. У 1950-ті чи не єдиними альтернативами на телебаченні для жінок були серіали, що виховували з американок поступливих домогосподарок. 70 років по тому «Дивовижна місіс Мейзел» переписує історію та показує чарівну волелюбну жінку, яка не планує ховати свій потенціал під домашньою рутиною.

Де дивитися: Prime Video

«Неортодоксальна», 2020

Фото: vogue.ua Кадр з фільму «Неортодоксальна»

Естер з хасидської комуни в Нью-Йорку готують до весілля за суворими релігійними правилами. У дівчини хист до музики. Через перспективу нещасливого шлюбу вона приймає майже неможливе рішення втекти.

Однойменну книгу Дебори Фельдман перетворили на мінісеріал, де шоуранери вирішили додати історії сміливості й романтичності: вони відправили героїню втікати в Берлін. Головний антагоніст «Неортодоксальної» — фанатична релігійність, з якою героїня намагається впоратись. Естер поступово відкриває для себе вільний світ, у якому може існувати без обмежень ортодоксальних настанов.

Серіал високо оцінили критики, а публіка запамʼятала виразну гру ізраїльської акторки Шіри Гаас.

Де дивитися: Netflix

«Ранкове шоу», 2019

Фото: vogue.ua Кадр із серіалу "Ранкове шоу"

Зіркова телеведуча ранкового шоу Алекс Леві втрачає колегу Мітча Кесслера, котрого звинуватили в харасменті. Відтоді вона змушена більше працювати з імпульсивною репортеркою Бредлі Джексон.

У 2019 році Apple запустив власний стримінговий сервіс, і той стартував із «Ранковим шоу». Шоуранерка Керрі Ехрін завʼязує події навколо сексуальних домагань на робочих місцях. Драматургію прекрасно розігрують Дженіфер Еністон, Стів Каррел, Різ Візерспун.

Критики справедливо називають «Ранкове шоу» одним з найкращих про права жінок. Продовження серіалу очікують 2025 року.

Де дивитися: Apple TV+