Кам'яне знаряддя, знайдене в Україні, назвали найдавнішим свідчення присутності людини в Європі

Археологи застосували нові методи визначення віку знахідки і з'ясували, що їй понад 1 мільйон років.

Археологічна знахідка з України претендує на звання найдавнішого свідчення присутності людини у Європі. Як пише The Guardian, йдеться про кам'яне знаряддя, яке ще у 70-х роках минулого століття знайшли у селищі Королеве на Закарпатті.

Науковці застосували новий метод визначення віку пам'ятки – і виявилося, що їй понад 1 мільйон років. Вчені переконані, що це наразі найстаріша річ ручної роботи, знайдена на континенті.

Давніші інструменти для розрізання м'яса та обробки шкур знаходили значно південніше, переважно в Африці. Українська пам'ятка ілюструє, як предки сучасної людини звикали до більш складних кліматичних умов.