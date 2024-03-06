Пам’ятку археології тисячолітнє Городище на Рівненщині повернули у державну власність, – прокуратура

Свого часу на території Городища археологи зібрали уламки гончарного посуду Х – ХI ст. та ХVII – ХVIII ст.

Рішенням суду задоволено позовні вимоги Здолбунівської окружної прокуратури та зобов’язано фізичну особу повернути державі земельну ділянку історико-культурного призначення вартістю 3,2 млн грн, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокуратура встановила, що, попри законодавчу заборону, рішенням сільської ради було незаконно передано у приватну власність фізичній особі земельну ділянку, на якій розташована пам’ятка археології місцевого значення.

Йдеться про Городище, яке знаходиться в урочищі “Замок” на окраїні села Кунин Здовбицької територіальної громади. Як об’єкт історії та культури воно перебуває під особливою охороною, а землі під ним можуть бути винятково у власності держави. Свого часу на території Городища археологи зібрали уламки гончарного посуду Х – ХI ст. та ХVII – ХVIII ст.

Наразі прокуратура довела незаконність приватизації землі з історичною пам’яткою. Зазначається, що це рішення суду сприятиме збереженню для наступних поколінь безцінних надбань предків як складової історії та національної самосвідомості українців, особливо в умовах військової агресії РФ, яка прагне знецінити історичні надбання України.

Заходи щодо фактичного повернення землі на користь держави будуть вжиті після набрання судовим рішенням законної сили.

Нагадаємо, восени минулого року Спілка археологів України повідомила, що окупанти експонують в Криму вкрадені в Україні матеріали. Йдеться про знахідки з всесвітньо відомої Камʼяної Могили.