Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Чи потрібне нам Міністерство культури?
Чи потрібне нам Міністерство культури?
Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер (оновлено)
Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер (оновлено)
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
ГоловнаСуспільствоПодії

Унаслідок пожежі на Осокорках вигоріло 3 гектари, зокрема частина "Осокорківських лугів"

Правоохоронці встановлюють причини пожежі.

Унаслідок пожежі на Осокорках вигоріло 3 гектари, зокрема частина "Осокорківських лугів"
Пожежа на Осокорках
Фото: ДСНС України в Telegram

Унаслідок пожежі на Осокорківських озерах вигоріло близько трьох гектарів території, зокрема частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки".

Ця територія має природоохоронний статус. Встановленням причин пожежі та її наслідків займатимуться правоохоронці та екологи, повідомив голова КМВА Сергій Попко. 

"Щодо причин пожежі – ще вчора я звернувся до правоохоронців щодо розслідування події. Розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького УП ГУ НП у м. Києві", – сказав він.

На території екопарку встановили чергування ДСНС і розрахунку безпілотників для моніторингу можливих повторних загорянь. 

Пожежа виникла вчора біля озера Тягле на площі приблизно трьох гектарів. Її локалізували о 23:15 та ліквідували о 23:57. Рятувальники зафіксували загоряння сухої трави та очерету на відкритій території. Гасіння пожежі було ускладнено підтопленням під’їзних шляхів. 

Адміністрація екопарку "Осокорки" у фейсбуці повідомила, що хтось здійснив підпал на ділянці, яка межує із скандальною забудовою Stolitsa Group.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies