Унаслідок пожежі на Осокорках вигоріло 3 гектари, зокрема частина "Осокорківських лугів"

Унаслідок пожежі на Осокорківських озерах вигоріло близько трьох гектарів території, зокрема частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки".

Ця територія має природоохоронний статус. Встановленням причин пожежі та її наслідків займатимуться правоохоронці та екологи, повідомив голова КМВА Сергій Попко.

"Щодо причин пожежі – ще вчора я звернувся до правоохоронців щодо розслідування події. Розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького УП ГУ НП у м. Києві", – сказав він.

На території екопарку встановили чергування ДСНС і розрахунку безпілотників для моніторингу можливих повторних загорянь.

Пожежа виникла вчора біля озера Тягле на площі приблизно трьох гектарів. Її локалізували о 23:15 та ліквідували о 23:57. Рятувальники зафіксували загоряння сухої трави та очерету на відкритій території. Гасіння пожежі було ускладнено підтопленням під’їзних шляхів.

Адміністрація екопарку "Осокорки" у фейсбуці повідомила, що хтось здійснив підпал на ділянці, яка межує із скандальною забудовою Stolitsa Group.