Вночі росіяни вдарили по Покровську. Поранена людина, пошкоджені будинки

Росіяни вночі обстріляли Покровськ Донецької області, випустивши по місту чотири ракети С-300. В результаті одна людина отримала поранення.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Близько першої години ночі ворог випустив по місту 4 ракети С-300. Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення. Пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 3 адмінбудівлі", – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін закликав евакуюватися до безпечних регіонів.
- Двоє людей поранені учора в Херсонській області. Ворог бив по аеропорту, пункту незламності, будинках, парку
- Пошкоджено 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.
- Росія завдала понад 300 ударів по Запорізькій області. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- Цієї ночі Росія вдарила п'ятьма зенітними ракетами з С300 зі території Донецької області та випустила 42 безпілотники типу Shahed із чотирьох напрямків – Чауда та Балаклава в Криму, а також російських Курської області та Приморсько-Ахтарська.
- Захисники збили 38 безпілотників у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.