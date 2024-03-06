Вночі росіяни вдарили по Покровську. Поранена людина, пошкоджені будинки

Росіяни випустили по місту чотири ракети С-300.

Росіяни вночі обстріляли Покровськ Донецької області, випустивши по місту чотири ракети С-300. В результаті одна людина отримала поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Близько першої години ночі ворог випустив по місту 4 ракети С-300. Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення. Пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 3 адмінбудівлі", – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін закликав евакуюватися до безпечних регіонів.