Українські військові за добу знищили 1250 окупантів

Окупаційна армія Росії втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 420270 осіб та 10308 артилерійських систем.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 420270 (+1250) осіб,

танків ‒ 6678 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 12728 (+40) од,

артилерійських систем – 10308 (+50) од,

РСЗВ – 1008 (+1) од,

засоби ППО ‒ 701 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58),

крилаті ракети ‒ 1918 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 13479 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 1642 (+12).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.