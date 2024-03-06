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Українські військові за добу знищили 1250 окупантів

Російська армія втратила 50 артсистем та 21 танк.

Українські військові за добу знищили 1250 окупантів
Знищений російський танк Т-90М “Прорив”
Фото: Скріншот з відео

Окупаційна армія Росії втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 420270 осіб та 10308 артилерійських систем.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 420270 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 6678 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12728 (+40) од,
  • артилерійських систем – 10308 (+50) од,
  • РСЗВ – 1008 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 701 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58),
  • крилаті ракети ‒ 1918 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 13479 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1642 (+12).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та 1 радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби “Зоопарк-1”.
  • Захисники збили 38 безпілотників у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей. 
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