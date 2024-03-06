Українські військові за добу знищили 1250 окупантів

Окупаційна армія Росії втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 420270 осіб та 10308 артилерійських систем.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 420270 (+1250) осіб,
- танків ‒ 6678 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12728 (+40) од,
- артилерійських систем – 10308 (+50) од,
- РСЗВ – 1008 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 701 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58),
- крилаті ракети ‒ 1918 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 13479 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 1642 (+12).
Дані уточнюються.
- Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та 1 радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби “Зоопарк-1”.
- Захисники збили 38 безпілотників у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.