Головне за вівторок, 5 березня: 34 спроби прорвати оборону на Новопавлівському напрямку, збій у всіх популярних сервісах

76 бойових зіткнень, ворожі обстріли, видача МКС ордерів на арешт двох російських командувачів. Яким запам’ятається 741-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 76 бойових зіткнень.

Ворог завдав 2 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 95 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 34 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 5 березня – в нашій новині.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що, за попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель “Сергій Котов”, яка призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали:

7 безповоротних;

6 санітарних.

Водночас 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

“Схоже, що врятованих і ошелешених моряків “сєрґєя котова” через втрату судна “матроситимуть” російські спецслужби, – повідомили в ГУР.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморським флотом РФ Віктора Соколова. Вони несуть відповідальність за ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Про це йдеться у повідомленні МКС.

"Сьогодні, 5 березня 2024 року, Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду, до складу якої входять суддя Росаріо Сальваторе Айтала, головуючий, суддя Томоко Акане та суддя Серхіо Херардо Угальде Годінес («МКС» або «Суд»), видала ордери на арешт двох осіб: Сергія Івановича Кобилаша та Віктора Кінолаєвича Соколова, у контексті ситуації в Україні за ймовірні злочини, вчинені щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року", – йдеться у повідомленні суду.

Докладніше – в новині.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради одностайно рекомендував парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371, який, зокрема, заборонить діяльності УПЦ (МП) в Україні.

Про рішення комітету повідомив нардеп Володимир В'ятрович. Він зазначив, що текст законопроєкту став значно сильнішим порівняно з узятим за основу восени минулого року урядовим варіантом.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні, 5 березня, по всьому світу "впали" всі популярні сервіси — Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram та Messenger. Стався масштабний збій. Користувачі не могли увійти в облікові записи.

Пізніше користувачі Facebook повідомили, що соцмережа почала "оживати".

Повідомлялося також, що в Червоному морі перебито чотири підводні телекомунікаційні кабелі із 15, що зʼєднують Європу, Азію та Африку. Йдеться про лінії Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom та TGN, на які припадає 25% трафіку у регіоні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!