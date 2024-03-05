Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що, за попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель “Сергій Котов”, яка призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали:

7 безповоротних;

6 санітарних.

Водночас 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

“Схоже, що врятованих і ошелешених моряків “сєрґєя котова” через втрату судна “матроситимуть” російські спецслужби, – повідомили в ГУР.

Сьогодні вранці ГУР підтвердило знищення ворожого катера "Сергій Котов". У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Місію провели спільно з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України за допомогою морських дронів Magura V5.

25 липня 2023 року "Котов" уже зазнав атаки, але тоді потопити його не вдалося. Також він зазнав атаки у вересні – її провели фахівці ГУР за допомогою морських дронів Magura.