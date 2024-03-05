У Дніпропетровській області збили ворожу ракету

У Криворізькому районі Дніпропетровської області україснькі оборонці неба збили ворожу керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".
"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", – йдеться у повідомленні.
- Вчора, 4 березня, у іншому районі області, Дніпровському, приземлили таку ж ракету.
- 3 березня, російська авіація атакувала Одеську область ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря. Бійцям Сил оборони півдня вдалося знищити повітряну ціль.
- Також армія РФ атакувала ракетами С-300 Мирноград і Покровськ Донецької області, там дістали поранення шестеро людей.
- За тиждень, від 26 лютого, російські терористи вже використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 "шахедів" і більш ніж 40 ракет.