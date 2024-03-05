У Дніпропетровській області збили ворожу ракету

"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", – йдеться у повідомленні.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".

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