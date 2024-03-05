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У Дніпропетровській області збили ворожу ракету

Х-59 ліквідували у Криворізькому районі області.

У Дніпропетровській області збили ворожу ракету
Фото: УНІАН

У Криворізькому районі Дніпропетровської області україснькі оборонці неба збили ворожу керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".

"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", – йдеться у повідомленні. 

  • Вчора, 4 березня, у іншому районі області, Дніпровському, приземлили таку ж ракету.
  • 3 березня, російська авіація атакувала Одеську область ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря. Бійцям Сил оборони півдня вдалося знищити повітряну ціль.
  • Також армія РФ атакувала ракетами С-300 Мирноград і Покровськ Донецької області, там дістали поранення шестеро людей.
  • За тиждень, від 26 лютого, російські терористи вже використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 "шахедів" і більш ніж 40 ракет.
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