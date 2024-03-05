Ігнат: Україна не будує нову інфраструктуру під F-16

Україна не будуватиме нову інфраструктуру для винищувачів F-16, нині ж триває адаптація українських аеродромів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Підготовка, будівництво, адаптація - це є різні речі. Це треба розуміти. Будувати інфраструктуру з нуля на кшталт, яка є у провідних західних країнах, ми зараз навряд чи зможемо собі дозволити. Тому що йдуть інтенсивні бойові дії, ворог не дасть зробити глобальне будівництво. Обстріли аеродромів йдуть постійно, зокрема і балістичними ракетами", — наголосив Ігнат.

За словами речника, наразі підготовка місць стоянок літаків та злітно-посадкових смуг на аеродромах.

"Це мінімальна підготовка злітно-посадкових смуг, аби західні літаки, такі як F-16 не мали перепон для злетів і посадок з наших оперативних аеродромів. У нас багато оперативних аеродромів, але буде визначено ті, з яких будуть працювати F-16. Так само підготовка місць стоянок цих літаків... У цьому й полягає адаптація, щоб ми могли ці літаки з наших аеродромів застосовувати", — додав він.