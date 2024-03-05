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Пісторіус назвав людський фактор причиною витоку переговорів Бундесверу щодо ракет Taurus

Міністр також повідомив, що стосовно всіх учасників розмови ведеться попереднє дисциплінарне розслідування.

Пісторіус назвав людський фактор причиною витоку переговорів Бундесверу щодо ракет Taurus
Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав причиною витоку інформації щодо можливого постачання ракет Taurus Україні "небезпечне підключення" із Сінгапуру одного з учасників закритої наради, повідомляє DW. 

За словами Пісторіуса, перехоплення онлайн-переговорів між офіцерами Бундесверу на тему можливих поставок крилатих ракет Taurus Україні стало можливим не через злам німецьких систем, а в результаті "приватної помилки при використанні додатка".

Міністр також повідомив, що стосовно всіх учасників розмови ведеться попереднє дисциплінарне розслідування, але дав зрозуміти, що персональні наслідки не стоять на порядку денному і що він не хоче робити "найкращих офіцерів жертвами ігор Путіна".

Тим часом Велика Британія хоче, щоб Німеччина надала Україні далекобійні ракети – навіть попри витік інформації Бундесверу. В офісі Ріші Сунака не зважають на інцидент і хочуть залучити Берлін до ракетної коаліції.

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