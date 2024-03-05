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Перший одностатевий шлюб у Греції уклали під охороною поліції

У церемонії взяли участь двоє чоловіків із Австралії. 

Поліція Греції скерувала співробітників по боротьбі з расизмом для охорони першого в країні одностатевого шлюбу.

Про це повідомила "Європейська правда".

Поліція Греції опублікувала лист від чоловіків, які подякували правоохоронцям за допомогу і присутність на їх весіллі.

"Це весілля було першим шлюбом між двома чоловіками в Греції... і через те, що ми отримали погрози нашій фізичній недоторканності, ми звернулися до вас", – йдеться в листі.

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Чоловіки додали, що шлюб відбувся в присутності їх трьох неповнолітніх дітей і “був вільний від страху і тривоги, як це і повинно бути для вільних людей".

Водночас видання PinkNews зазначило, що церемонія відбулась 3 березня на острові Родос, у ній взяли участь двоє чоловіків із Австралії. Вони не захотіли розкривати своїх імен.

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