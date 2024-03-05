Перший одностатевий шлюб у Греції уклали під охороною поліції

Поліція Греції скерувала співробітників по боротьбі з расизмом для охорони першого в країні одностатевого шлюбу.
Про це повідомила "Європейська правда".
Поліція Греції опублікувала лист від чоловіків, які подякували правоохоронцям за допомогу і присутність на їх весіллі.
"Це весілля було першим шлюбом між двома чоловіками в Греції... і через те, що ми отримали погрози нашій фізичній недоторканності, ми звернулися до вас", – йдеться в листі.
Чоловіки додали, що шлюб відбувся в присутності їх трьох неповнолітніх дітей і “був вільний від страху і тривоги, як це і повинно бути для вільних людей".
Водночас видання PinkNews зазначило, що церемонія відбулась 3 березня на острові Родос, у ній взяли участь двоє чоловіків із Австралії. Вони не захотіли розкривати своїх імен.
- Парламент Греції схвалив закон, згідно з яким влада країни визнає одностатеві шлюби та право одностатевих пар усиновлювати дітей. Із 300 депутатів документ підтримали 176 представників різних фракцій, що дозволило Греції стати 16-ою країною ЄС, в законодавстві якої присутня така можливість.
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- Наприкінці 2023 про дозвіл благословляти, але не одружувати одностатеві пари заявив Папа Римський Франциск. В Українській греко-католицькій церкві заявили, що це рішення не поширюється на українських вірян.