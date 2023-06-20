Естонія легалізувала одностатеві шлюби

Сьогодні, 20 червня, парламент Естонії прийняв поправки до закону про сім'ю, які дають одностатевим парам законне право на шлюб.

Про це повідомляє ERR.

Окрім шлюбу, громадяни також мають можливість укласти договір про спільне проживання як альтернативу. Проєкт передбачає положення, необхідні для імплементації Закону про спільне проживання, які зараз відсутні в правовій системі, і створює спрощену процедуру переходу від договору про спільне проживання до шлюбу.

Проєкт також уточнює регулювання походження в Законі про сім’ю, пов’язане з правом усиновлення одностатевих пар.

Одностатеве подружжя може усиновити/вдочерити дитину свого подружжя за згодою біологічного батька/матері. У законі встановлено принцип, що дитина не може мати більше двох батьків.

Зберігається принцип, згідно з яким права та обов'язки, пов'язані з дитиною, передусім покладаються на біологічних батьків дитини. Чоловік матері має батьківські відносини з дитиною, якщо він дає згоду на штучне запліднення матері.

Вносячи зміни до проєкту до другого читання, уряд врахував пропозиції фракції Центристської партії Естонії, щоб більш чітко закріпити в усіх законах принцип, згідно з яким другий батько поряд з матір’ю все ще є перш за все батьком.

Після голосування у вівторок Естонія стане другою після Словенії країною Східної Європи, де одностатеві пари можуть одружуватися. Закон набирає чинності з 1 січня 2024 року.

Окрім шлюбу, у майбутньому громадяни також матимуть можливість укласти договір про спільне проживання. Завдяки угоді про спільне проживання зареєстрованим партнерам гарантується право висловлюватись у рішеннях, пов’язаних із їхнім партнером, а також отримувати субсидії та пільги, якщо це необхідно. Парам, які уклали договір про спільне проживання, також надається можливість переходу до шлюбу в спрощеному порядку.

Закон про співжиття був прийнятий парламент Естонії в 2014 році і набув чинності в 2016 році. У зв'язку з легалізацією одностатевих шлюбів парламент також ухвалив імплементаційні акти Закону про співжиття.

Нагадаємо, нещодавно ЄСПЛ визнав порушення Україною прав одностатевих пар. Суд заявив, що заявники "не мають ані доступу до шлюбу в Україні, ані можливості отримати будь-яку альтернативну форму юридичного визнання”.